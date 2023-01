MELFI – Un grave incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina nello stabilimento Preziosi Food di San Nicola di Melfi. A seguito al cedimento di una controsoffittatura, due operai di una ditta esterna impegnati nei lavori di adeguamento dell’impianto elettrico, sono precipitati da un’altezza di circa 5 metri.

Ad avere la peggio un 35enne pugliese, trasportato in eliambulanza all’ospedale “San Carlo” di Potenza e ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva. L’uomo ha riportato un trauma cranico e facciale, diverse fratture e lesioni ad alcuni organi interni. Non destano, invece, preoccupazione, le condizioni dell’altro operaio, un 22enne pugliese, che è riuscito ad attutire la caduta con le gambe. Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri coordinate dalla procura di Potenza.

