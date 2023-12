Salento, materiale pedopornografico in casa, arrestato 47enne

Un uomo di 47 anni è stato arrestato dalla Polizia in provincia di Lecce per possesso di materiale pedopornografico. Durante una perquisizione nella sua casa, sono stati trovati oltre 2000 file contenenti video e foto di abusi su minori. L’indagine è stata avviata dalla sezione operativa per la sicurezza cibernetica della Polizia Postale di Lecce, su segnalazione del Cncpo (Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online della polizia postale), nell’ambito di un’operazione internazionale di cooperazione tra le forze di polizia. Attualmente, il 47enne è agli arresti domiciliari.

