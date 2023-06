Salento: Infestanti ed escrementi di topi, chiuso panificio

I carabinieri del N.A.S. di Lecce, nell’ambito dei controlli finalizzati alla verifica della genuinità dei prodotti e alla repressione delle frodi alimentari, in seguito a un controllo svolto in un panificio della provincia hanno proceduto alla chiusura immediata dell’attività poiché gravata da carenze strutturali e igienico-sanitarie per la presenza di infestanti e escrementi di roditori.

Nello stesso momento hanno sequestrato 25 kg di preparazioni alimentari congelate (rosticceria e primi piatti) non sottoposti al piano di autocontrollo alimentare (HACCP) e non giustificati da documentazione attestante la tracciabilità delle materie prime impiegate nella produzione. I carabinieri hanno quindi contestato sanzioni amministrative per un totale di 4.500 euro.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp