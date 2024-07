Salento, individuati 17 lavorati “in nero” dalla GdF

Negli ultimi giorni, le fiamme gialle del comando provinciale di Lecce, nell’ambito dell’attività di controllo economico del territorio, hanno individuato 17 lavoratori “in nero”.

Le attività ispettive sono state svolte principalmente nei comuni Lecce, Gallipoli, Maglie, Tricase, Otranto, Leuca e Porto Cesareo.

Le violazioni riscontrate hanno interessato varie tipologie di attività commerciali, tra le quali pub, ristoranti gelaterie, ma anche ambulanti ed imprese di costruzioni.

Nello specifico, 10 i datori di lavoro individuati e che utilizzavano manodopera in nero, 5 dei quali segnalati all’Ispettorato Territoriale del Lavoro per le conseguenti valutazioni, in ordine alla eventuale sospensione dell’attività imprenditoriale.

Oltre 180, infine, violazioni concernenti l’inosservanza dell’obbligo di rilascio degli scontrini e delle ricevute fiscali, a seguito di specifici controlli condotti a contrasto all’evasione fiscale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author