Salento, incidente sulla SP174: perde la vita un 22enne

(Di Francesco Schiavano) Incidente sulla strada provinciale 172, che collega Ruffano e Surano. Secondo quanto si apprende dalle prime informazioni, un 22enne di Ruffano, a bordo di una Fiat Punto, sembrerebbe aver perso il controllo della sua auto, finendo la corsa contro il muro di cinta di un’abitazione, situata lungo la banchina. L’autovettura è stata ritrovata in aperta campagna. A tal proposito, è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Tricase. Sul posto, per i rilievi, gli agenti della polizia locale di Ruffano ed i Carabinieri del Comando Compagnia di Casarano e della Stazione di Ruffano. In ausilio di questi ultimi, per la viabilità, i militari della scuola di cavalleria di Lecce.

