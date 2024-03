Salento, gara per far ripartire invaso Pappadai dopo 30 anni

E’ stata avviata la gara per l’affidamento dei lavori per il recupero funzionale degli impianti e delle apparecchiature dell’invaso Pappadai e per il recupero di opere e impianti facenti parte del sistema “Irrigazione Salento”, che saranno eseguiti per conto del consorzio di bonifica Centro Sud Puglia.

Dopo 30 anni il serbatoio artificiale Pappadai e il complesso sistema Irrigazione Salento verranno quindi messi in esercizio grazie al piano di investimenti per complessivi 6 milioni di euro.

Lo scorso 22 febbraio, InnovaPuglia ha pubblicato l’avviso di indagine di mercato per l’individuazione degli operatori da invitare alle procedure negoziate senza bando per l’affidamento dei lavori; il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è stato fissato per il prossimo 8 marzo.

L’Intervento di ottimizzazione e recupero funzionale delle opere, degli impianti e delle apparecchiature dell’Invaso Pappadai”, con importo lavori di 1.319.069 euro, riguarderà la manutenzione e il ripristino di tutte le apparecchiature elettromeccaniche dell’Invaso Pappadai e ciò consentirà, durante il periodo invernale, di accumulare nell’invaso una riserva di circa 19.900.000 metri cubi di acqua.

