Due incendi in Salento, a fuoco un deposito e una veranda (foto)

Doppio incendio nella mattinata di lunedì 4 marzo, in Salento. Intorno alle 10.00, una stanza, situata al pianto terra di un’abitazione di via Mazzini, ha preso fuoco a Specchia. Nel locale, adibito a deposito, il proprietario della casa custodiva oggetti di varia natura: suppellettili, bombole di gpl, vecchi elettrodomestici e pezzi di mobilio. Le fiamme hanno avvolto violentemente gli ambienti ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Tricase, che sono stati impegnati per diverse ore, con l’ausilio di un’autobotte giunta da Gallipoli.

Poco prima, sempre i caschi rossi di Tricase, erano intervenuti ad Andrano, dove, per motivi non chiari, un principio d’incendio si è sviluppato in una veranda di un’abitazione. I vigili del fuoco, anche in questo caso, hanno provveduto a mettere l’area in sicurezza.

