Salento, evasione fiscale: sequestrati beni ad azienda

Nell’ambito delle operazioni volte a contrastare l’evasione e l’elusione fiscale, la Guardia di Finanza di Maglie ha scoperto una società, operante nel settore dell’installazione e manutenzione di impianti elettrici, che risulta essere evasore totale per gli anni 2018 e 2019. L’indagine fiscale, avviata grazie a una mirata analisi di rischio e alle informazioni raccolte sul territorio, ha portato alla luce una massiccia evasione. La società, con sede a Monteroni di Lecce, avrebbe omesso di adempiere a qualsiasi obbligo fiscale, sottraendo al fisco ricavi in nero per oltre 250 mila euro. Per garantire il recupero delle somme dovute, i finanzieri hanno proposto il sequestro di due immobili appartenenti al legale rappresentante della società.

