Centinaia di ulivi, in maggioranza secchi a causa della Xylella, e altri 40 alberi di una vicina pineta sono stati bruciati da un incendio che ha impegnato Vigili del fuoco e volontari della Protezione civile per oltre sette ore la scorsa notte nell’agro di Soleto. Sul posto sono intervenute diverse squadre da Lecce e Maglie e i volontari della Protezione civile di Soleto che con ogni mezzo hanno cercato di far fronte ai numerosi focolai che si sono propagati nella zona dell’uliveto, in via della Calcara, sulla strada provinciale Soleto-San Donato di Lecce.