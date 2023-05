Salento: Due auto in fiamme nella notte

Nella notte, in Salento, due automobili sono state incendiate e gli inquirenti sospettano che gli incendi siano stati causati intenzionalmente.

Il primo rogo è avvenuto a Trepuzzi: i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Thaon di Revel dove una Renault Modus era in fiamme. Grazie all’intervento dei pompieri, non ci sono stati ulteriori danni a persone o cose.

Sulla strada provinciale Leverano-Carmiano, invece, è stata trovata in fiamme una Fiat 600 che era stata rubata e si trovava su un terreno. Le indagini dei Carabinieri sono ancora in corso.

