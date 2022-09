Da Roma a Santa Maria di Leuca in bicicletta per la Lilt. Circa 8o i partecipanti alla maratona che ha attraversato tutta la Puglia. Grande accoglienza da parte dell’amministrazione comunale di Castrignano del Capo per i partecipanti, il benvenuto è stato dato a ritmo di pizzica, di prelibatezze del posto e l’accensione straordinaria della cascata.