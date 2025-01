Salento, bulli violenti: calci, pugni e schiaffi ad autista autobus FSE

Brutale violenza, nel pomeriggio di mercoledì 8 gennaio, sulla tratta Lecce-Galatina delle Ferrovie del Sud Est. Un gruppo di ragazzi, con atteggiamento da bulli, ha prima deriso un giovane passeggero, lanciando il suo zaino dal finestrino, e poi ha aggredito fisicamente l’autista dell’autobus intervenuto per riportare l’ordine.

L’episodio è avvenuto a San Cesario di Lecce, nei pressi della fermata di via Matteotti. L’autista, notando comportamenti sospetti tra i sedili posteriori, ha attivato la videosorveglianza interna e si è avvicinato per invitare i ragazzi a mantenere un comportamento civile. La sua richiesta, espressa con toni pacati, ha scatenato la reazione violenta del gruppo, che lo ha colpito con calci, pugni e schiaffi. Subito dopo, i bulli sono scesi autonomamente dall’autobus, mentre l’autista, nonostante i colpi subiti, ha proseguito il servizio fino alla fermata successiva, dove ha chiamato il 118 per ricevere le prime cure.

L’uomo, pur dolorante, ha completato il turno di lavoro accumulando ritardo, ma al termine della giornata è stato costretto a recarsi al pronto soccorso di Galatina, dove gli è stato prescritto un periodo di riposo di almeno 10 giorni.

I segretari territoriali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal hanno espresso solidarietà sia al ragazzo vittima delle vessazioni sia al lavoratore aggredito, chiedendo un intervento deciso delle istituzioni per garantire maggiore sicurezza sui mezzi pubblici.

Anche l’azienda Ferrovie del Sud Est ha annunciato che valuterà azioni per tutelare l’autista e perseguire i responsabili dell’aggressione, che ha provocato danni fisici, morali e l’interruzione del servizio pubblico.

