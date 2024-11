Salento, auto distrutta dalle fiamme a Gallipoli

Gallipoli – Nella prima mattinata del 3 novembre 2024, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce è intervenuta in via Lecce, all’altezza del civico 165, per spegnere un incendio che ha avvolto un’auto parcheggiata in un appezzamento agricolo.

Il rogo ha distrutto completamente una Ford Fiesta, causando danni irreparabili al veicolo. Grazie alla rapidità dei Vigili del Fuoco, le fiamme sono state domate in tempo, evitando che l’incendio si estendesse e mettendo in sicurezza l’area, senza conseguenze per persone o altre proprietà.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato del Commissariato di Gallipoli per effettuare le verifiche di rito.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author