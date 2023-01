LECCE – Innovazione, tecnologia, futuro e startup, temi importanti per le giovani generazioni e proprio per questo gli studenti dell’istituto “Galilei-Costa-Scarambone”, col supporto della WeDo Academy, hanno dato vita alla prima edizione del “Salentia Future Fest” che si è svolto presso la sede del “Costa” dove i ragazzi hanno allestito spazi espositivi, Laboratori esperienziali e dimostrativi su tutti quei “mondi” a cui sono particolarmente legati, come il gaming, le nuove tecnologie, la musica, i comics, la formazione e le startup.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

