Rutigliano, la Fiera del Fischietto in terracotta prende il via

RUTIGLIANO – Primo fine settimana per la Fiera del Fischietto in Terracotta 2025. Rutigliano ha celebrato la longeva arte figulina e i fischietti in terracotta con un programma di appuntamenti, all’insegna delle tradizioni locali, in cui si intrecciano artigianato, cultura, musica e gastronomia. Ambasciatore dell’edizione 2025, l’attore e presentatore Beppe Convertini. Un’iniziativa sempre più rilevante che mette al centro la valorizzazione di un artigianato artistico unico, straordinario e autentico inserito nella rete delle città ceramiche di Puglia, oltre che in un sistema di riorganizzazione dell’offerta turistico-culturale di quel territorio. Nonostante il tempo incerto, il primo fine settimana della Fiera ha dato ottimi riscontri. Mentre il prossimo weekend si terrà il rush finale dove sarà il borgo antico a spalancare le proprie porte a cittadini e visitatori accogliendo i tipici manufatti in terracotta. La Fiera, infatti, si sposterà nel cuore di Rutigliano proponendo laboratori di manipolazione dell’argilla, mostre, dibattiti e, soprattutto, il suggestivo video mapping sulla Torre Normanna. In ultimo, il prossimo 30 gennaio, cerimonia di premiazione del 36esimo Concorso Nazionale del Fischietto in Terracotta

