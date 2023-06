Russel Crowe presenta lo show a Taranto, tra parolacce e selfie

TARANTO – Scatenate l’ira, quella di Russell Crowe. Per farlo, a Taranto è bastata la presenza dei giornalisti alla conferenza di presentazione del suo evento in programma domani. Probabilmente la star si aspettava una conferenza stampa senza stampa. Gli operatori dei media dopo aver atteso un’ora per incontrarlo si sono beccati una bella imprecazione al suo arrivo in sala. O almeno questo è sembrato di ascoltare, in un inglese molto veloce. Superata l’impasse, l’artista neozelandese premio Oscar nel 2001 per il suo ruolo di Massimo Decimo Meridio ne “Il Gladiatore”, si è rasserenato e ha presentato lo spettacolo musicale che porterà in scena domani alle 21.00 nell’arena della Villa Peripato. Si chiama “Indoor Garden Party”, ieri l’esordio a Catanzaro.

“Ora faccio gli esorcismi, ma a pagamento”. Scherza e parla di cinema e musica con grande naturalezza passando dalla battuta sul suo ultimo film dal titolo “L’esorcista del Papa”, in cui interpreta padre Gabriele Amorth, alla presentazione del suo tour in Europa e le tappe italiane.

L’evento a Taranto è stato organizzato da Adriano Di Giorgio del Teatro Orfeo e Michelangelo Busco del Teatro Comunale Fusco, con alcuni sponsor.

“Non ho avuto modo, essendo arrivato in macchina da Catanzaro, di visitare questa meravigliosa città ma spero di farlo nelle prossime ore” ha detto, apprezzando la bellezza della ex basilica del Relais Histò. Emozionante l’intervento di una blogger che gli ha confidato: “eri l’idolo del mio papà, recentemente scomparso”. Crowe si è infine gentilmente concesso per selfie e autografi di rito.

