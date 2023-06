Ferrovia e aeroporto: Turco, ‘Taranto non resti isolata’

«Ho depositato un’interrogazione parlamentare al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in merito alla carenza di collegamenti ferroviari da e per Taranto”. Lo dichiara, in una nota, Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle.

“I lavori sulle tratte che mettono in relazione il capoluogo ionico con la Basilicata e la Campania, sino ad arrivare a Roma e a Milano, impediscono ai pendolari di poter usufruire di viaggi diretti, causando disagi soprattutto in termini di numero di ore necessarie a raggiungere la capitale e il capoluogo lombardo – continua il senatore Turco -. Ciò si somma a una realtà già di per sé depressa sul trasporto pubblico, per via dell’aeroporto Arlotta di Grottaglie che continua a non essere aperto neppure per la stagione estiva ai voli civili; argomento posto all’attenzione del Ministro con una proposta a valere sui fondi della coesione territoriale, in quanto il collegamento aereo favorirebbe l’intermodalità in rapporto al crescente turismo crocieristico che interessa la Città dei Due Mari”.

”Sulla base di questo – prosegue Mario Turco -, si chiede al Ministro competente se vi sia l’intenzione di aprire un tavolo con le parti interessate per scongiurare l’isolamento territoriale di una città come Taranto, tra le più importanti del Mezzogiorno, soprattutto in vista dei Giochi del Mediterraneo del 2026. Inoltre, si domanda di acquisire e rendere nota la documentazione relativa all’iter degli investimenti e della programmazione prevista dal Gruppo Ferrovie dello Stato – Rete Ferroviaria per la città di Taranto e per la provincia ionica, nonché di intervenire per risolvere positivamente la situazione con un incremento dell’offerta da parte di Trenitalia nelle tratte da e verso Taranto”.

”In ultimo, si chiede la conferma degli investimenti sulla velocizzazione della tratta ferroviaria Taranto-Metaponto-Battipaglia, nonché il completamento della statale jonica Taranto-Reggio Calabria, così come previsto dal Pnrr, e di intervenire tempestivamente per giungere al completamento della statale Taranto- Massafra-Mottola, necessaria per i collegamenti con l’autostrada e la città di Bari», conclude il senatore Mario Turco, vicepresidente del MoVimento 5 Stelle.

