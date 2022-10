LATIANO- Avrebbero caricato su un camion due ponteggi asportati da un cantiere sequestrato: sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato in concorso e violazione dei sigilli due latianesi di 31 e 33 anni.

È accaduto nella serata del 30 settembre 2022, quando i carabinieri della stazione di Latiano, dopo aver ricevuto una segnalazione telefonica, sono intervenuti in via Fosse Ardeatine di Latiano, presso il cantiere edile sito all’interno dell’istituto scolastico “B. Longo”, cogliendo sul fatto i due uomini, latianesi di 31 e 33 anni, che avevano già asportato una parte di materiale edile.

La refurtiva, consistente in dei ponteggi, è stata caricata sul veicolo da loro utilizzato, sottoposto a sequestro. Il cantiere della scuola era già sottoposto a sequestro penale e affidato in custodia al responsabile dell’ufficio Tecnico comunale. Il materiale recuperato è stato restituito all’avente diritto. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, dopo le formalità di rito, gli arrestati sono stati rimessi in libertà. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e l’arresto attende l’eventuale convalida del gip presso il Tribunale di Brindisi, dopo l’interrogatorio e il confronto con la difesa.