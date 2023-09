Rosa (FdI): “Decreto Sud pietra fondamentale per futuro Meridione”

“Il Decreto Sud approvato dal governo è una pietra fondamentale per portare nel Meridione uno sviluppo che è sempre mancato per la non volontà di far sentire pesante la presenza dello Stato. La creazione di una Zes unica ne è un chiaro esempio, come lo è l’accordo di coesione che rappresenta un nuovo strumento di programmazione di tipo negoziale, che prevede la stipula di specifici accordi tra il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ed i Ministri interessati, ovvero i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome per la definizione degli obiettivi di sviluppo da perseguire e dei relativi interventi da realizzare. Tutto ciò si traduce in una azione che guarda al futuro in modo concreto e lungimirante, non nascondendo una forte ambizione da parte del governo Meloni per portare i territori del Sud a diventare competitivi, attrattivi degli investitori esteri e con il dichiarato obiettivo di marginalizzare il potere del crimine organizzato”.

Lo ha dichiarato il senatore lucano di Fratelli d’Italia, Gianni Rosa.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp