Barletta, consiglio comunale: strascichi sui debiti fuori bilancio

BARLETTA – Clima teso e sviluppi che non si fermeranno con la conclusione dell’ultima seduta. L’ultimo consiglio comunale di Barletta ha lasciato numerosi strascichi nelle stanze di via Zanardelli, soprattutto per gli interventi di attualità e la presa d’atto degli otto debiti fuori bilancio inseriti nell’ordine del giorno. La mancata approvazione dell’opposizione, unita ad una maggioranza che già aveva superato affannosamente i precedenti punti giornalieri, ha impedito di raggiungere il quorum necessario per convalidare proprio i debiti fuori bilancio.

Forte l’attacco del capogruppo di Forza Italia Antonio Comitangelo e dello stesso sindaco Cosimo Cannito, che hanno sottolineato la mancanza del senso di responsabilità nei confronti della città. Tra gli assenti alla votazione, però, anche l’intero gruppo di Fratelli d’Italia.

Quest’ultimo segnale è stato colto dal PD, che dai banchi dell’opposizione ha definito la maggioranza ormai sgretolata, in un chiaro attacco a Cannito. Coalizione Civica, invece, ha lamentato una risposta deficitaria alle domande di attualità formulate durante la seduta consiliare.

Diversi obiettivi sono stati comunque raggiunti: unanime la votazione a favore del raddoppio della tratta ferroviaria Andria-Barletta, con la partecipazione all’assise cittadina dell’ingegnere di Ferrotramviaria Pio Fabietti. Ok di Barsa, invece, a fornire documentazioni necessarie per la trasparenza economica dell’azienda di servizi ambientali cittadina.

