Foggia – Sono state ritrovate sane e salve a Casalnuovo di Napoli le due adolescenti Rebecca Stanchi, 16 anni e Martina De Leo, 15 anni, scomparse da Foggia la sera del 14 Novembre. Un cittadino avrebbe riconosciuto le ragazze dall’identikit diffuso dai media e poi contattato i Carabinieri del posto che hanno potuto così rintracciarle.

I genitori avevano dapprima lanciato un appello sui canali social e poi sporto denuncia alla Polizia di Stato che ha subito attivato le ricerche. Secondo le prime informazioni le ragazze avevano preso un treno in direzione Bari per poi scendere a Ceringola; nei giorni precedenti una delle due, Rebecca, aveva confidato a un’amica di voler lasciare la città.

Non sono ancora chiare le motivazioni che hanno indotto le due giovani all’allontanamento.

Antonella D'Avola Ogni parola ha conseguenze. Ogni silenzio anche. Non conosco altro modo per svolgere la mia professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. See author's posts