POTENZA- Un 37enne, un 40enne, e due giovani di 18 e 20 anni sono stati trovati alla guida in stato di ebbrezza: i carabinieri gli hanno ritirato la patente.

È accaduto a Potenza, Oppido Lucano e Tolve, quando, i militari del comando provinciale del capoluogo, hanno messo in atto una serie di controlli e di attività preventive sul territorio per la stagione estiva. Un 18enne, fresco di patente, è stato trovato alla guida in stato di ebbrezza e, come lui, anche un 37enne, un 40enne e un 20enne che, in diverse circostanze di tempo e luogo, come da verifica condotta con apparecchio “etilometro”, sono stati trovati con un tasso alcolemico superiore al valore consentito. La patente di guida è stata loro ritirata.