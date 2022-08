Sette turisti in vacanza a Gallipoli sono stati denunciati dalla Polizia per una rissa avvenuta la notte scorsa all’uscita di una nota discoteca nella zona della Baia Verde. I sette, quattro foggiani, di cui tre minori, e tre napoletani maggiorenni, intorno alle 5 avrebbero iniziato a litigare per poi passare alle mani. La rissa, scoppiata all’esterno del locale, si sarebbe protratta fin sotto l’abitazione dei quattro giovani foggiani, tutti ubriachi, i quali, una volta nell’appartamento avrebbero iniziato a distruggere infissi e suppellettili gettandoli dal balcone e dal terrazzo per per strada. Una delle persone coinvolte è finita al pronto soccorso con la mascella fratturata. Nel giro di poche ore, i sette sono stati identificati dalla Polizia. Per i quattro foggiani la posizione si potrebbe aggravare per gli ingenti danni provocati all’appartamento preso in affitto.