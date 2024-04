Risultati dagli altri campi fatali: Il Brindisi retrocede in D

Il Brindisi torna in Serie D. Il club biancazzurro è aritmeticamente retrocesso con cinque giornate di anticipo prima ancora di scendere in campo a Crotone. Fatali i risultati maturati nel pomeriggio nel girone C. Nulla da fare, in una stagione che i tifosi biancazzurri hanno vissuto come un incubo. Difatti, è come se non avessero mai potuto godere a pieno l’anno del ritorno in terza serie dopo 33 anni della propria squadra, in quanto sin da inizio campionato i problemi non sono mai mancati.

