ROMA – Approvata la delibera per il ripristino dei vitalizi tagliati per gli ex senatori, in attività al Senato prima del 2012 quando fu deciso il sistema contributivo anche per i parlamentari.

La decisione del consiglio di garanzia del Senato, secondo quanto riporta l’Ansa, ha visto il “no” di Lega e FdI, invece hanno votato “si” un ex M5s, astenuto il Pd, mentre il presidente, l’ex senatore di Forza Italia, Luigi Vitali, ha votato sì.

Lo stesso Vitali ha sottolineato che il suo vitalizio aumenterà di 500 euro. Ha inoltre evidenziato, che la delibera del 2018 con cui si decise il taglio, “ha colpito alla cieca senza creare un sistema di bilanciamento”.

La delibera è stata votata nell’ultima seduta dell’organismo parlamentare che è stato rinnovato con la nuova legislatura ed era finora composto da Luigi Vitali (ex senatore FI), Ugo Grassi (ex M5s), Alberto Balboni di Fdi, Pasquale Pepe della Lega e Valeria Valente del Pd. In base a una sentenza della Corte Costituzionale, che ha fatto riferimento alle pensioni d’oro – viene riferito – la delibera ha deciso per la temporaneità dell’applicazione del taglio, facendolo finire con l’avvio della nuova legislatura.

