Riparte in Puglia il Jr. NBA FIP U13 Championship con 82 squadre

Prende il via domenica prossima al PalaCarrassi di Bari il Jr. NBA FIP U13 Championship, il torneo ispirato al celebre campionato americano e riservato alle squadre under 13. L’appuntamento è fissato per le 9:45 con il Draft Event, l’attesa cerimonia che abbinerà le squadre partecipanti alle franchigie NBA tramite sorteggio. Per l’occasione, ai giovani atleti saranno consegnate le mitiche jersey delle squadre americane, che diventeranno le divise ufficiali per tutto il campionato.

L’evento, animato dai ragazzi di NBA Talk About, coinvolgerà 82 squadre pugliesi: 70 maschili e 12 femminili, per un totale di circa 1.000 giovani cestisti. Il torneo prevede due leghe maschili interamente pugliesi, mentre le squadre femminili, come già avvenuto lo scorso anno, affronteranno una fase interregionale con Abruzzo, Molise e Marche.

«Il Draft è uno degli eventi più attesi dai ragazzi – sottolinea Francesco Damiani, presidente FIP Puglia – perché permette loro di identificarsi con i propri idoli, indossando le vere canotte NBA e vedendo il nome della propria società associato a una franchigia. Una piccola magia che si rinnova al PalaCarrassi di Bari».

Con questa edizione, la stagione della Jr. NBA FIP si conferma un momento cruciale per il basket giovanile italiano. Dal 2016, anno in cui il progetto della National Basketball Association è stato adottato dalla Federazione Italiana Pallacanestro, il movimento è cresciuto in modo esponenziale. Quest’anno, saranno 25.000 i ragazzi e le ragazze in tutta Italia a calcare il parquet con le maglie delle 30 franchigie NBA.

La Puglia, tra le prime regioni a credere nel progetto, conferma il proprio ruolo di capofila. Per il solo campionato U13, si contano 19.000 cestisti coinvolti a livello nazionale in oltre 1.500 squadre tra maschili e femminili. Il format resta invariato: i Draft Event suddividono le squadre in 49 leghe, abbinate ciascuna a una franchigia NBA. Dopo la fase regionale, si passerà ai playoff, con le migliori 16 formazioni (8 maschili e 8 femminili) che si contenderanno l’ambito Anello Jr. NBA al Final Event, in programma dal 6 all’8 giugno.

Una grande festa di sport che continua a consolidare il legame tra la pallacanestro giovanile italiana e il sogno NBA.

