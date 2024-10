Rinnovo graduatoria Sanitaservice TA, Scalera: ‘Segnale importante’

“Il rinnovo delle graduatorie di tutti i concorsi pubblici della Regione Puglia, compresa quella della Sanitaservice Taranto, è legge. Ho lottato sino alla fine perché il mio emendamento, che prevedeva il rinnovo della graduatoria Sanitaservice per 3 anni, trovasse l’accoglimento di tutta l’assise consiliare. Purtroppo il rinnovo triennale rischiava di essere incostituzionale”. Lo ha dichiarato in una nota Antonio Paolo Scalera, consigliere regionale.

“Ho chiesto e ottenuto l’impegno da parte di tutto il governo regionale e dell’intero consiglio di riportare il provvedimento, prima della scadenza elettorale di settembre 2025, nuovamente in consiglio per la proroga di almeno un altro anno. In ogni caso, a tante donne e uomini è stata ridata la speranza di un futuro migliore e più certo, un segnale importante riguardo alla politica che quando lavora in maniera bipartisan per la soluzione dei problemi riesce sempre a dare risposte certe”, ha concluso il consigliere Scalera.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author