Taranto, rifiuti: nuovo progetto per una Città Vecchia più attraente

L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Rinaldo Melucci ha lanciato una nuova iniziativa per migliorare il centro storico di Taranto attraverso il potenziamento della raccolta differenziata. Questo progetto si inserisce nel più ampio programma di rigenerazione urbana, mirato alla valorizzazione e tutela dei luoghi più iconici e frequentati della città.

La presentazione ufficiale è avvenuta questa mattina nel “Salone degli Specchi” a Palazzo di Città, con la partecipazione dei promotori: Kyma Ambiente, l’Assessorato alla Qualità della Vita, la Direzione Ambiente del Comune di Taranto e le principali associazioni di categoria del settore ricettivo, commerciale e di ristorazione.

L’obiettivo principale è sviluppare la raccolta differenziata nei ristoranti, bar, pub, e strutture alberghiere della Città Vecchia, specialmente durante il periodo estivo caratterizzato da un aumento dei turisti. Il Protocollo d’Intesa siglato oggi prevede l’utilizzo di cassonetti ingegnerizzati e controllati tramite tessere magnetiche, riservati esclusivamente alle attività commerciali. Inoltre, sarà disponibile un mezzo di Kyma Ambiente in orari concordati per agevolare il conferimento dei rifiuti.

L’accordo include anche misure per schermare visivamente i cassonetti posizionati vicino a strutture ricettive, rendendo così gli spazi urbani più gradevoli. Particolare attenzione è stata posta alla raccolta del vetro, che sarà effettuata senza disturbare gli ospiti degli alberghi.

L’assessore Stefania Fornaro ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra istituzioni e associazioni per migliorare il decoro urbano e ha annunciato una riduzione della tassa sui rifiuti per il 2024 per incentivare la raccolta differenziata. Il presidente di Kyma Ambiente, Giampiero Mancarelli, ha annunciato che il progetto sarà esteso ad altri quartieri nei prossimi mesi e sarà oggetto di discussione negli Stati Generali di settembre.

Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso un centro storico più decoroso e attrattivo, beneficiando sia i cittadini che i turisti.

