Rifiutano visita domiciliare, medici aggrediti con sedie (video)

Due medici in servizio nella guardia medica di Melito di Napoli sono stati aggrediti, nella serata di martedì 17 settembre, da tre donne e due uomini. Il motivo dell’aggressione sarebbe il rifiuto dei due sanitari, un uomo di 31 anni e una donna di 38 anni, di effettuare una visita domiciliare a un parente dei cinque aggressori.

Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri. I due medici, feriti alla testa e al collo, si sono recati autonomamente al pronto soccorso dell’ospedale di Giugliano in Campania. Fortunatamente, le ferite sono risultate lievi.

Sono attualmente in corso le indagini dei militari per identificare gli aggressori. L’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate” ha diffuso un video dell’episodio sul proprio profilo Facebook, in cui si vedono chiaramente i medici colpiti con sedie dai loro assalitori. “Non servono parole per descrivere l’aggressione, il video parla da solo”, ha commentato l’associazione.

È il diciottesimo episodio di violenza del 2024 nell’Asl Napoli 2 Nord, portando a 56 il numero totale di aggressioni registrate tra Napoli 1 e Napoli 2 dall’inizio dell’anno.

