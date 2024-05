Regione Puglia chiede collegamenti ferroviari diretti tra Roma e Taranto

Debora Ciliento, assessora regionale ai trasporti e alla mobilità sostenibile della Regione Puglia, ha inviato una nota a Trenitalia sollecitando l’implementazione di soluzioni per mantenere i collegamenti ferroviari diretti tra Roma e Taranto. Tra le proposte, il prolungamento delle corse della tratta Roma-Bari fino a Taranto e l’attivazione di nuove corse sulla relazione Taranto-Bari-Roma.

Questa richiesta nasce dalla prevista cancellazione, per 90 giorni a partire dal 9 giugno, dei treni diretti Taranto-Roma. Tale interruzione è dovuta ai lavori di Rete Ferroviaria Italiana sulla tratta Eboli-Potenza per velocizzare il percorso e adeguare il Piano Regolatore Generale di Eboli, Picerno e Bella Muro.

“È necessario mitigare i disagi per gli utenti di Taranto, che non potranno usufruire di treni diretti per Roma – ha affermato l’assessore Ciliento -. I lavori di RFI sono essenziali per migliorare efficienza e sicurezza della rete, ma un lungo periodo senza treni diretti e con viaggiatori costretti a più cambi potrebbe danneggiare Taranto, una meta turistica importante”.

Trenitalia ha annunciato l’introduzione, dal 9 giugno, di una nuova coppia di Intercity sulla tratta Lecce-Reggio Calabria con fermate a Brindisi, Francavilla Fontana e Taranto. Inoltre, da luglio sarà attiva una coppia di Intercity sulla tratta Bari-Reggio Calabria.

“Rendere la Puglia più accessibile in treno e migliorare il servizio regionale di trasporto ferroviario sono obiettivi condivisi con le aziende di trasporto incontrate di recente. Lavoreremo insieme per trovare soluzioni che non penalizzino nessun territorio o comunità, anche di fronte a imprevisti”, ha concluso l’assessora Debora Ciliento.

