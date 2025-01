Regione, Pd verso il dietrofront su norma nomine. Laricchia scrive a Schlein

Bari – Pd verso il dietrofront in aula sulla norma approvata in Consiglio regionale in fatto di nomine e trasparenza e per la quale il governatore ha mandato le carte in Procura: “Rischio di incostituzionalità e meccanismo da prima Repubblica”, contesta il partito. La risposta di Antonella Laricchia – proponente dell’emendamento – è una lettera a Elly Schlein. “La norma sulle nomine è un passo avanti verso la trasparenza. Parte della sinistra, M5s, M5s 2050 e destra l’hanno votata e sono pronti a sostenerla ancora in aula, possibile che solo il Pd sia contro la trasparenza? Da donna a donna, chiedo a te di far sentire forte la tua voce, contro i cacicchi locali con cui stai combattendo da tempo, che preferiscono mantenere il loro potere piuttosto che tutelare i diritti dei cittadini”.

