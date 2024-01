Regione, il Consiglio torna il 23 gennaio con la legge Omnibus

Bari – “Ho depositato oggi la proposta di legge Omnibus 2024, composta dagli emendamenti al bilancio stralciati dall’esame del Consiglio regionale nella seduta del 20 dicembre scorso. Il deposito della pdl è stato effettuato adempiendo alle indicazioni, anche temporali, della Conferenza dei capigruppo, compresa quella sull’esame del provvedimento nel Consiglio regionale del 23 gennaio prossimo. Il testo depositato, che comprende, salvo errori e omissioni, solo gli emendamenti stralciati a firme della maggior parte dei colleghi consiglieri regionali, si compone di 67 articoli sulle diverse materie di competenza regionale”. Così il presidente della commissione Bilancio di via Gentile, Fabiano Amati. La proposta di legge è stata iscritta all’ordine del giorno della seduta dell’8 gennaio della I commissione, previo coordinamento formale degli emendamenti depositati in Consiglio regionale il 20 dicembre. Seduta del Consiglio regionale prevista il 23 gennaio prossimo: il testo depositato della proposta di legge è stato trasmesso a tutti i presidenti delle commissioni permanenti, “affinché si determinino per quanto di competenza, calibrando le date di convocazione delle proprie commissioni con le indicazioni della conferenza dei capigruppo”.

