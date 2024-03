Regionali Basilicata, presentate le liste

Il gong è scoccato a mezzogiorno esatto. Sono in totale 13 le liste presentate nelle due circoscrizioni di Potenza e Matera in vista delle elezioni Regionali del 21 e 22 aprile prossimi: sette per la coalizione di centrodestra, cinque per quella di centrosinistra, una per Volt.

A sostegno di Vito Bardi – candidato presidente del centrodestra – che correrà nella lista ORGOGLIO LUCANO – ci sono FORZA ITALIA insieme a NOI MODERATI, FRATELLI D’ITALIA, LEGA, LA VERA BASILICATA, AZIONE con l’ex governatore lucano Marcello Pittella capolista.

A sostegno di Piero Marrese, attuale presidente della Provincia di Matera – candidato del centrosinistra come capolista di BASILICATA UNITA, altre quattro liste: BASILICATA CASA COMUNE di Angelo Chiorazzo, MOVIMENTO 5 STELLE, e lo schieramento formato da Alleanza Verdi Sinistra – Europa Verde – Sinistra Italiana – Partito Socialista Italiano e La Basilicata Possibile. Infine una lista a sostegno di Eustachio Follia per Volt.

Un dato: sono candidati 18 dei 20 consiglieri regionali: restano fuori dalla competizione Giovanni Perrino del Movimento 5 stelle che ha già concluso il secondo mandato, e Carlo Trerotola, candidato presidente del centrosinistra alle Regionali del 2019. Saranno in corsa anche i cinque attuali componenti della Giunta, chiaramente tra le fila del centrodestra.

LE LISTE

CENTRODESTRA – Candidato Vito Bardi

1. LA VERA BASILICATA

2. ORGOGLIO LUCANO (lista presidente Bardi)

3. FORZA ITALIA + NOI MODERATI

4. FRATELLI D’ITALIA

5. LEGA

6. AZIONE

7. UDC – DC – POPOLARI UNITI

CENTOSINISTRA – Candidato Piero Marrese

1. PD

2. M5S

3. BCC

4. AVS PSI BASILICATA POSSIBILE

5. BASILICATA UNITA (lista presidente Marrese)

VOLT – Candidato Eustachio Follia

1. VOLT

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author