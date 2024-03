Salvemini sta con Decaro, ‘Puglia non è terra di mafia, la combatte’

C’era anche Carlo Salvemini, sindaco di Lecce, alla manifestazione “Giù le mani da Bari” per esprimere solidarietà ad Antonio Decaro e alla sua amministrazione comunale. “Bari e tutta la Puglia oggi hanno risposto al tentativo vano di scaraventarci indietro di vent’anni – ha detto Salvemini -. Non siamo una terra di mafia, ma una terra che combatte la mafia. Il lavoro di riscatto civile, morale, sociale che questa terra ha compiuto non sarà cancellato da una iniziativa politica spericolata di chi conosce poco la Puglia e i pugliesi. Trovate altri argomenti. La Puglia è andata avanti”.

