POTENZA – La vittoria alle Regionali in Sardegna della grillina Alessandra Todde candidata del cosiddetto “campo largo”, apre adesso nuove prospettive anche in Basilicata dove si andrà al voto per il rinnovo del consiglio regionale il 21 e 22 aprile. Sulla vittoria delle Todde, sul “metodo sardo” e sulla scelta del candidato presidente che dovrà opporsi a quello del centrodestra, abbiamo sentito il parere dell’onorevole Arnaldo Lomuti, coordinatore del Movimento 5 stelle Basilicata.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author