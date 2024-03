Regionali Basilicata, centrosinistra nel caos

È caos nel centrosinistra in vista delle elezioni Regionali del 21 e 22 aprile prossimi. Le liste dovranno essere presentate venerdì 22 marzo e ancora si è alla ricerca di un candidato presidente dopo la rinuncia del dottor Domenico Lacerenza. E mentre Italia Viva ufficializza il passaggio a destra, Azione (che potrebbe optare per la stessa direzione) per bocca del suo leader Carlo Calenda, manda “a fare un giro” Giuseppe Conte.

