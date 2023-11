Rapinatori scatenati tra Sannicola e Tricase: due colpi falliti

Due rapine sventate sabato sera in Salento.

A Sannicola, intorno alle 20, due individui, con il volto coperto da passamontagna, hanno tentato il colpaccio al centro scommesse Betitaly, di via Grassi. Ad un certo punto, uno dei due che faceva da palo si è accorto del passaggio di un’auto dei carabinieri di Sannicola, allertati poco prima da un passante. Alla vista dei militari i due, a bordo di un’Alfa Romeo Stelvio, si sono dileguati

A Tricase, in via Aldo Moro, in due sono entrati nella pasticceria Estro&Dolcezze. L’inaspettata reazione del titolare ha fatto desistere i malintenzionati.

