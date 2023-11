Violentissimo scontro alle 18 circa sulla statale 16 all’altezza di Barletta Nord, in direzione Bari. L’impatto tra due auto è avvenuto tra le uscite “Patalini” e “Barletta centro”: una delle due avrebbe finito la sua corsa contro il guardrail dopo una carambola, l’altra pochi metri più avanti. Gli automobilisti sono stati soccorsi dagli operatori del 118 che sono giunti sul posto con la polizia locale per verificare le cause del sinistro. I conducenti hanno riportato ferite lievi. A seguito dello scontro, le auto si sono spaccate nei punti dell’impatto e numerosi detriti sono finiti sull’asfalto. La strada è stata perciò interdetta al traffico sino all’arrivo del personale Anas. I rallentamenti sono durati per circa 60 minuti.

