RAF live in Puglia con Self control 40th

Sulla scia del successo de “La Mia Casa Tour”, che lo ha visto protagonista di live da tutto esaurito, RAF torna dal vivo: parte a maggio il SELF CONTROL 40th, prodotto da Friends & Partners, una ricca stagione di concerti in tutta Italia per festeggiare il 40° anniversario di una delle hit più famose di sempre, che segna l’esordio di una carriera straordinaria e la storia della disco e pop music.

Queste le prime date annunciate: il 4 maggio a Poschiavo, in Svizzera, per Concerti in Piazza; l’11 maggio al Parco Fausto Noce di Olbia; il 12 maggio in Piazza Aldo Moro a Viddalba (SS); il 25 maggio in Piazza Plebiscito a Gioia del Colle (BA); il 28 giugno in Piazza Mazzini a Rieti; il 23 luglio in Piazza Mercato a Sperone (AV); il 25 a Mirano (VE), per Mirano Summer Festival; il 3 agosto al Molo Arena di Mondolfo (PU) per il Marotta Festival; l’8 settembre in Piazza Garibaldi a Bondeno (FE) per Scorre, il Festival.

Il calendario del tour SELF CONTROL 40th è in aggiornamento; nei prossimi giorni saranno comunicate le nuove date.

SELF CONTROL 40th è un progetto molto più ampio e articolato, che verrà annunciato nei dettagli nelle prossime settimane: per festeggiare i 40 anni del successo evergreen SELF CONTROL, Raf sta lavorando a grandi sorprese, a importanti novità che renderanno omaggio all’affetto del pubblico e ai magnifici anni che hanno avuto come colonna sonora non solo un brano amato da milioni di persone in tutto il mondo, ma un vero e proprio fenomeno, inno alla leggerezza e al senso di libertà.

