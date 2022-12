Raccolta fondi per funerale di Sandra Quarta, uccisa in Germania

Condividi su...

“Una bella persona ci ha lasciato, quindi stiamo raccogliendo donazioni per il funerale di Sandra Q. in una triste occasione. Siamo grati per ogni donazione”. E’ il testo del messaggio sulla raccolta fondi, organizzata da un amico Kaan Kayhan, sulla piattaforma gofundme.com per la famiglia di Sandra Quarta, 20 anni originaria di Novoli in Puglia, trovata morta nel giardino di casa dello zio, ad Albstadt, in Germania.

Michele Quarta, 52 anni, è stato arrestato dalla Polizia anche per il delitto di Christian Zoda, 23 anni, ucciso a colpi di arma da fuoco davanti al ristorante dove lavorava. Christian e Sandra erano amici, prima del ritrovamento del cadavere della ragazza, il giovane aveva lanciato un appello su Fb denunciando la scomparsa di Sandra. Ancora oscuro il movente del duplice omicidio. In 24 ore sono stati raccolti oltre 8mila euro, più di 320 i donatori.