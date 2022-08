Tragedia sfiorata ieri sera a Torre Suda, marina di Racale. Durante lo svolgimento di una manifestazione la torretta ‘americana’ che sorregge luci e casse di amplificazione è caduta sul palco dove in quel momento vi erano presenti alcune persone intente a condurre la serata. Solo per un caso fortuito nessuno dei presenti è stato colpito in modo grave.