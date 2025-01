Questa sera alle 20:30 ‘Il Salotto del Calcio – Speciale Calciomercato’

Tutto sul calciomercato dalla Serie A alla D. Questa sera, mercoledì 22 gennaio alle 20,30, torna ‘Il Salotto del Calcio – Speciale Calciomercato’ su Antenna Sud.

Una puntata ricca di notizie e anticipazioni. Tra gli ospiti l’allenatore Salvatore Ciullo, il direttore generale del Picerno Vincenzo Greco, il direttore dell’Area Tecnica del Sorrento Davide Cacace, il direttore sportivo del Latina Matteo Patti e l’imprenditore Francesco De Cosmo, che ha manifestato interesse per l’acquisizione del Foggia.

E ancora: i giornalisti di Antenna Sud Pierandrea Fanigliulo (in diretta da Lecce), Flavio Insalata (in diretta da Bari) e Antonio Bellacicco. Al desk Antonio Specchio per gli aggiornamenti. La trasmissione è visibile anche in streaming su www.antennasud.com.

