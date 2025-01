Bari, primo allenamento con la squadra per Bonfanti: a Cesena potrebbe già essere titolare

Nicholas Bonfanti è ufficialmente un nuovo calciatore del Bari. All’arrivo in città della giornata di martedì, ha fatto seguito l’annuncio della mattinata di mercoledì: l’attaccante approda in biancorosso con la formula del prestito secco oneroso dal Pisa e diventa dunque il primo colpo in entrata della sessione invernale di calciomercato. Il classe 2002, cinque gol messi a segno con la casacca nerazzurra tra campionato e Coppa Italia nella prima parte di stagione, ha svolto nelle scorse ore il primo allenamento con i nuovi compagni di squadra agli ordini di mister Longo e sarà dunque subito a disposizione del tecnico piemontese per il prossimo appuntamento di campionato, in programma nel pomeriggio di sabato al Manuzzi contro il Cesena dell’ex Michele Mignani.

Non da escludere, addirittura, una sua partenza dal primo minuto, vista e considerata l’attuale emergenza offensiva: in terra romagnola mancheranno infatti nuovamente gli infortunati Lasagna e Novakovich e di fatto Bonfanti sarà l’unica alternativa di ruolo a un Favilli che non ha ancora i novanta minuti nelle gambe. Quanto al resto, non recupereranno neanche capitan Vicari e Andrea Oliveri, entrambi alle prese con i rispettivi problemi fisici ed entrambi lontani dal rettangolo verde negli ultimi allenamenti. Al loro posto, realisticamente, ci saranno Simic, confermato al centro della retroguardia, e Favasuli, chiamato a rilanciarsi dopo una prima fase di stagione senza particolari acuti.

Sul mercato, intanto, in attesa di far uscire Matino, si continua a cercare un difensore e probabilmente nei prossimi giorni si potrebbe puntare con decisione anche su una mezzala di centrocampo. Nulla di particolarmente immediato, però; la priorità era l’attaccante e alla fine l’attaccante è arrivato.

