Quattro feriti, uno grave: tre auto impattano a Campomarino di Maruggio

MARUGGIO (TA) – Quattro feriti di cui uno in codice rosso, tre le auto che si sono scontrate: e’ il bilancio di un incidente stradale avvenuto nelle scorse ore a Campomarino, Marina di Maruggio, sulla Litoranea Salentina. Le vetture coinvolte sono una Kia, un’Audi ed una Peugeot, violentissimo l’impatto avvenuto in località “Mirante Marina” sulla strada provinciale 122.

Tutte ferite le quattro persone che occupavano le tre auto, sono state soccorse dai sanitari del 118 e trasportate in ospedale,

Sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Manduria, il 118, i Carabinieri di Manduria, e la Polizia Locale di Maruggio, bisognerà accertare la causa dell’incidente, la dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine intervenute.



Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author