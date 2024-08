Maltempo, apprensione a Taranto: fulmini e tuoni minacciosi

TARANTO – Tuoni e fulmini minacciosi sulla città di Taranto, il maltempo arriva impetuoso anche sul capoluogo ionico, non si registrano danni, i tanti fulmini in serata hanno illuminato a giorno il cielo tarantino. Uno scenario che ha creato inevitabile apprensione tra la gente, ma nulla di più. Nella foto in evidenza uno scenario suggestivo.



Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author