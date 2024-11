Putignano, camion si incastra sul passaggio a livello

PUTIGNANO – Un camion che trasportava materiale ferroso ha agganciato i cavi della linea elettrica che corrono lungo il passaggio a livello delle Ferrovie Sud Est tra Putignano e Noci. È successo questa mattina intorno alle 10 in località Monte Laureto.

ad allertare i soccorsi lo stesso autotrasportatore. In pochi minuti sono giunti sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Monopoli e gli agenti della polizia locale per mettere in sicurezza la zona, oltre agli stessi tecnici delle Fse. Il traffico è stato momentaneamente interrotto su quella tratta. La circolazione è ripresa nel pomeriggio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author