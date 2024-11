Palo del Colle, brucia ancora la Ecogreen

PALO DEL COLLE – Né la pioggia, né il buio fermano i lavori degli oltre 40 vigili del fuoco impegnati da martedì scorso nello spegnimento del rogo su oltre 3mila metri quadri alla Ecogreen Plane srl di Palo del Colle, azienda che si occupa di stoccaggio rifiuti.

La situazione non è molto dissimile nelle ultime 24. Unica novità l’arrivo durante la notte di un’ulteriore pala meccanica dal Comando di Potenza e di un grosso mezzo aeroportuale dall’aeroporto di Grottaglie, nel Tarantino: un Efestus 6, mezzo in grado di spegnere un aereo in fiamme in meno di tre minuti. Ma il macchinario sta lavorando già da ore dimostrandosi efficace ma non risolutivo. Il cannone sul tetto spara circa 4000 litri di acqua al minuto. Intanto si continua a smassare e raffreddare i rifiuti evitando di intossicarsi con i fumi e i vapori dell’incendio.

