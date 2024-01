‘Puglia regina del turismo’ su l’ultimo numero de Lo Jonio: leggi gratis

‘La Puglia regina del turismo’. Si apre così l’ultimo numero de Lo Jonio, che puoi leggere gratuitamente collegandoti a questo link.

Tra gli altri argomenti trattati, spicca l’incredibile calvario di Stefania Baldassari: l’ ex direttrice del carcere di Taranto racconta la sua vicenda giudiziaria che l’ha vista inquisita per presunti contatti con clan malavitosi. Adesso, dopo 29 mesi di sofferenza, è arrivata l’archiviazione da ogni addebito. “Nulla sarà mai come prima: ma ora so che non sarò mai sola”.

E poi, spazio alla celebre Foc’ra di Grottaglie, la grande piramide di legna che sarà accesa martedì 30 gennaio.

Ecco tutti i contenuti del numero 310 curato da Pierangelo Putzolu e Leo Spalluto.

