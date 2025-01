Puglia: progetti innovativi per il supporto ai pazienti oncologici

Danza, pilates, psicologia posturale, musicoterapia, meditazione e attività ecologiche all’aria aperta. Ma anche ortoterapia per stimolare sensi, motricità e relazioni, workshop motivazionali e supporto psicologico. Sono alcune delle iniziative approvate dal dipartimento Welfare della Regione Puglia per sostenere pazienti oncologici, sia adulti che bambini, insieme ai loro familiari.

Le attività, che partiranno nei prossimi mesi, saranno organizzate da associazioni di volontariato e promozione sociale selezionate dalle Aziende sanitarie locali e coinvolgeranno ospedali e strutture sanitarie. L’obiettivo principale è promuovere l’umanizzazione delle cure, prevenire l’isolamento e favorire la riabilitazione fisica e psicologica.

Tra i progetti in programma: laboratori artistici, teatrali, di fotografia terapeutica, yoga, cura della persona, nutrizione oncologica, visite guidate a luoghi culturali e turistici, pet-therapy per i più piccoli, attività sportive e uscite didattiche. Previsti anche percorsi di estetica, orti sociali e laboratori artigianali per stimolare creatività e socialità.

Ogni iniziativa punta a fornire supporto fisico, psicologico ed emotivo ai pazienti e ai loro familiari, diffondendo la cultura dell’ottimismo e il valore della solidarietà.

