Puglia: Mozione Stellato per infermiere che cura attesa dei parenti

“Istituire, anche in Puglia, la figura del “caring nurse”: un infermiere che si prenda cura delle informazioni da fornire ai pazienti e loro familiari in attesa al pronto soccorso, risponda alle domande e li rassicuri circa il protocollo adeguato di assistenza e cura. Un modo per garantire il servizio di umanizzazione delle cure, in attesa dell’istituzione di un vero e proprio dipartimento dedicato, in ogni Asl della Puglia”. Lo dichiara il consigliere Massimiliano Stellato, che sul tema ha predisposto una mozione di impegno per la Giunta regionale.

“La necessità di questa figura, di raccordo tra l’utenza e la struttura sanitaria, arriva dalla constatazione che spesso le ore trascorse senza informazioni sono per le famiglie motivo di frustrazione e, in casi più estremi, di rabbia e tensione che possono persino essere scaricate contro il personale in servizio. Questo perché manca un filo diretto, una persona di riferimento cui poter chiedere notizie, informarsi sul percorso di cura e sugli step successivi”, prosegue Stellato.

”L’obiettivo è quello di sviluppare una comunicazione adeguata ed efficace, che possa far capire a utenti e famiglie ciò che accade, impiegando le risorse infermieristiche in virtù della loro formazione multitasking. Certo non sfugge la carenza di personale medico e oss, cui va posto rimedio con nuove immissioni, ma dobbiamo anche pensare alla qualità dell’offerta sanitaria. Per questo, nella prossima seduta utile del Consiglio regionale, chiederò la discussione della mia mozione sul Caring nurse”, conclude Massimiliano Stellato.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp